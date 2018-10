Call of Duty Black Ops 4: nuovi dettagli sulla patch del day one

Come anticipatovi in una precedente notizia, la versione retail di Call Of Duty Black Ops 4 sarà correlata da una corposa patch al day one. Ulteriori dettagli sono stati recentemente forniti da Activision.

Nello specifico, sia la versione Playstation 4 sia la versione XBox One saranno corredate da una patch di circa 50 Giga. Tale aggiornamento dovrà essere scaricato completamente al fine di poter accedere alle modalità Multiplayer, Zombie ed Headquarters.

Diversamente, Blackout, la modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4, sarà invece completamente accessibile non appena il processo di installazione avrà raggiunto la soglia del 30%, corrispondente a circa 16-20 GB. Per ottimizzare il download, Activision suggerisce di verificare la disponibilità di almeno 112 Giga sull'hard disk della console per portare a termine il processo di installazione.

Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC a partire dal 12 ottobre. Vi ricordiamo che sono stati recentemente rilasciati un nuovo trailer multiplayer e la lista completa delle mappe disponibili.