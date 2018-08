Call of Duty Black Ops 4: il nuovo gameplay ci mostra la mappa Arsenal

Activision ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo video di gameplay tratto da Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della sotto-seria curata dagli sviluppatori di Treyarch.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in mostra 12 minuti di gameplay giocati nella mappa Arsenal di Black Ops 4 in modalità Hardpoint. Si tratta della prima volta in cui possiamo osservare la mappa: caratterizzata sia da aree esterne che da sezioni interne, Arsenal permette una buona diversità di approcci per il giocatore, che potrà decidere se gettarsi nella mischia nei punti più trafficati, o aggirarsi furbescamente tra le vie periferiche.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 12 ottobre 2018. Dal 12 settembre, invece, avrà inizio la Beta dedicata alla modalità Battle Royale Blackout.