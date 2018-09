Call of Duty Black Ops 4: nuovo trailer musicale dedicato alla modalità Zombie

Activision e Treyarch hanno pubblicato un nuovo trailer per la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 4, accompagnato dalle note del brano "Mad Hatter" degli Avenged Sevenfold.

La modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 4 debutterà al lancio con la presenza di tre campagne (intitolate IX, Voyage of Despair e Zombies Blood of the Dead). Tra le novità introdotte quest'anno, gli utenti potranno decidere di giocare in single player con l'ausilio dei bot, selezionando un particolare livello di sfida e una serie di parametri che cambiano le dinamiche della partita.

Il nuovo trailer riportato in cima alla notizia ci permette di dare uno sguardo ravvicinato alla campagna IX, mostrandoci i nemici che saremo chiamati ad affrontare, le ambientazioni in cui avranno luogo i combattimenti, le atmosfere e le armi che avremo l'opportunità di impugnare tra uno scontro e l'altro. Il video è accompagnato dalle note di "Mad Hatter", ad opera del gruppo Avenged Sevenfold.

Sapevate che Treyarch ha diffuso i primi dettagli sul supporto post-lancio di Call of Duty Black Ops 4, confermando che anche la modalità Blackout verrà aggiornata nel corso dei mesi con nuovi contenuti, varianti di gioco ed eventi a tempo? Il debutto del titolo è fissato per il 12 ottobre su PS4, Xbox One e PC.