Call of Duty Black Ops 4: nuovo trailer per la modalità Blackout in attesa del lancio

Il debutto di Call of Duty: Black Ops 4 è ormai questione di ore, e per aumentare l'attesa dei fan Treyarch e Activision hanno da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato a Blackout, la modalità Battle Royale del nuovo episodio della serie sparatutto.

Con la modalità Blackout, la saga di Call of Duty intraprende una strada inedita e si lancia nel mondo dei Battle Royale, così da offrire ai suoi giocatori una mappa molto più vasta, nuovi oggetti e gadget, veicoli aerei e via mare da sfruttare per muoversi più velocemente ed aggredire efficacemente i propri avversari. Come potete notare dal trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, gli zombie non mancheranno nemmeno in questa modalità.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani, 12 ottobre. Oltre a blackout, il titolo includerà una vasta serie di altre modalità multiplayer online, che potete osservare tramite quattro nuovi video di gameplay. Il gioco, similmente a quanto accade con altri giochi battle royale, includerà anche delle emote e degli spray. In attesa della recensione, vi rimandiamo alla nostra Anteprima per tutte le altre informazioni sullo sparatutto di Treyarch.