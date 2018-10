Call of Duty: Black Ops 4 un nuovo video promozionale analizza il comparto multiplayer

Ormai mancano pochi giorni all'uscita di Call of Duty: Black Ops 4, e per celebrare questo grande evento Treyarch e PlayStation hanno pubblicato un nuovo video promozionale. Nel filmato viene offerta una panoramica piuttosto dettagliata di tutte le modalità di gioco disponibili nel comparto multiplayer, vero e proprio cardine del titolo.

La beta di agosto è stata ampiamente giocata da un gran numero di videogiocatori, per cui in questo video non ci sono novità mai viste, ma resta pur sempre un buon riassunto di tutte le modalità. A presentare il titolo ci pensa Dan Bunting, il co-capo di Treyarch, che spiega il funzionamento di ognuna delle modalità di gioco con le quali il titolo verrà reso disponibile al lancio; Bunting illustra anche come funzionano Rapina e Controllo, le due novità per la serie che faranno il loro debutto proprio in occasione dell'uscita del gioco, nonostante entrambe siano già state mostrate nella beta.

Call of Duty: Black Ops 4 sarà disponibile venerdì 12 ottobre su PC, PS4 ed Xbox One. La versione retail non sarà giocabile senza aver prima scaricato la patch disponibile al day one, ed il gioco potrebbe addirittura supportare le mod in futuro.