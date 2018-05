Call of Duty Black Ops 4: parata di stelle NBA e NFL all'evento di presentazione

Giovedì 17 maggio, presso il Jet Center di Los Angeles, Activision e Treyarch hanno ospitato il Community Reveal Event di Call of Duty Black Ops 4: l'evento ha visto la partecipazione di centinaia di giornalisti, membri della community e VIP fan provenienti da ogni angolo del pianeta, compresi famosi atleti professionisti del mondo dello sport.

I migliori campioni di Los Angeles sono stati impegnati in un'emozionante partita denominata "Battle of LA" e super acclamata dai fan.



Ecco gli atleti presenti all’evento:

Ashley Cole (Calciatore MLS)

Karl-Anthony Towns (Giocatore di basket NBA)

DeAndre Jordan (Giocatore di basket NBA)

JuJu Smith-Schuster (Giocatore di football NFL)

Todd Gurley (Giocatore di football NFL )

La giornata è iniziata con il keynote d’apertura dello sviluppatore di Treyarch, trasmesso in diretta per i fan di tutto il mondo che attendono con impazienza la data di lancio del gioco, prevista per il prossimo il 12 ottobre.

La serie più giocata di Call of Duty è tornata con Call of Duty Black Ops 4, un'esperienza rivoluzionaria creata per la community di Black Ops, che permetterà ai giocatori di divertirsi in compagnia degli amici in modi mai visti prima. Call of Duty Black Ops 4 offre l'esperienza multiplayer più profonda e tattica di sempre, un numero di avventure triplicato per la modalità Zombie, e una nuovissima modalità ispirata alla Battle Royale che mette insieme personaggi, ambientazioni, armi ed equipaggiamenti di tutta la storica serie in vere e proprie lotte alla sopravvivenza, il tutto rigorosamente in stile Black Ops.