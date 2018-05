Call of Duty Black Ops 4 per PC è sviluppato da Beenox, annunciato il supporto Battle.net

Durante l'evento di reveal di Call of Duty Black Ops 4 è stato annunciato che la versione PC del gioco sarà sviluppata da Beenox (team di proprietà di Activision) con la supervisione di Treyarch e la collaborazione di Blizzard.

Activision segue quindi la linea adottata con Destiny 2 su PC, utilizzando il client di Battle.net per offrire server dedicati e un'infrastruttura di altissima qualità per l'edizione Windows del gioco. Per la prima volta, un episodio della serie Call of Duty potrà dunque contare sul pieno supporto di Battle.net, garantendo agli utenti PC un'esperienza fluida e perfettamente studiata per questa piattaforma.

Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, maggiori dettagli sull'edizione Windows verranno diffusi durante l'estate.