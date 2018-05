Call of Duty Black Ops 4 per PC uscirà in esclusiva su Battle.net?

Stando ad alcune indiscrezioni divulgate dal sito Gaming Intel, sembra che l'edizione PC di Call of Duty Black Ops 4 sarà un'esclusiva di Battle.net. Se la notizia dovesse trovare una conferma ufficiale, il nuovo capitolo della serie non vedrà luce su Steam.

Gaming Intel riferisce di aver ricevuto un paio di scatti da una fonte anonima: le due foto, riportate a fondo pagina, mostrano in entrambi i casi il logo di Call of Duty Black Ops 4 all'interno del launcher di Battle.net. Stando alle testimonianze di questa fonte, attualmente il team QA di Activision sta testando la versione PC del gioco, assicurandosi un porting ineccepibile dal punto di vista tecnico, così da controbilanciare l'eventuale reazione negativa dei giocatori PC per l'assenza della versione Steam.

Le voci di corridoio non finiscono qui: secondo la stessa fonte anonima, infatti, Battle.net si starebbe preparando ad accogliere anche i giochi di terze parti, senza più limitarsi alle produzioni di Activision e Blizzard. L'idea, insomma, è quella di competere con le altre piattaforme di digital delivery come lo stesso Steam di Valve.

Dal momento che stiamo parlando di un rumor non ancora confermato, comunque, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli dal publisher. Secondo voi Call of Duty Black Ops 4 per PC potrebbe diventare un'esclusiva di Battle.net, un pò come visto con Destiny 2?