Call of Duty Black Ops 4: quanto pesa l'installazione su PS4?

Con Call of Duty Black Ops 4 incluso nei giochi PlayStation Plus di luglio 2021 disponibili da oggi, in molti potrebbero essere spinti dalla curiosità di dargli una chance o di riscoprire l'episodio del 2018 sviluppato da Treyarch, incentrato prevalentemente sulle componenti multiplayer online.

Negli ultimi anni i vari COD si sono distinti per un peso d'installazione sempre più consistente su PC e console, arrivano a prosciugare velocemente lo spazio disponibili all'interno degli hard disk tra aggiornamenti, DLC ed espansioni. Quanto pesa Call of Duty Black Ops 4 su PS4? Se volete riscattarlo con il Plus preparatevi a liberare ampio spazio se necessario: il quarto capitolo della serie Treyarch richiede infatti di avere almeno 100GB minimo di spazio libero. Per essere maggiormente precisi sono richiesti 92,429GB, con il gioco che si avvia dopo aver scaricato 36,489GB. Considerato come il titolo poggi interamente le sue basi sulla componente online, completare l'installazione con tutti i relativi aggiornamenti è praticamente necessario per godersi a pieno l'esperienza offerta dal gioco.

Se lo spazio richiesto per l'installazione non vi spaventa, allora Black Ops 4 sarà pronto ad intrattenervi staccando così la spina dagli episodi più recenti del franchise. Se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul gioco potete leggere la nostra recensione di Call of Duty Black Ops 4.