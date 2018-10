Call of Duty: Black Ops 4 è più atteso di Red Dead Redemption 2, secondo Nielsen

Molti big sono già arrivati sul mercato, altri invece si apprestano a farlo nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di non saltare l'appuntamento con il periodo più caldo dell'anno in termini di vendite, che comprende il Black Friday e le festività natalizie.

L'agenzia Nielsen, specializzata in analisi di mercato, ha pubblicato una classifica con i titoli più attesi e desiderati dai videogiocatori. I dati sono basati su un sondaggio che ha coinvolto circa 6000 persone, che sono state invitate a valutare 82 diversi titoli in uscita tra il 1° settembre e il 31 dicembre in base a criteri come la consapevolezza della loro esistenza e l'interesse per l'acquisto.

Sulla base di queste valutazioni, Nielsen ha assegnato un punteggio ad ognuno di essi, deducendo che il titolo multipiattaforma più atteso in assoluto è Call of Duty: Black Ops 4 (99 punti). Il titolo di Treyarch è riuscito a fare meglio di Red Dead Redemption 2 fermo in seconda posizione con 97 punti, e Fallout 76 e Assassin's Creed Odyssey, che condividono il gradino più basso del podio con 90 punti.

Per quanto riguarda le esclusive, Marvel's Spider-Man (100 punti) è prevedibilmente il titolo più desiderato dagli utenti PlayStation, mentre Forza Horizon 4 (84 punti) è il titolo d'elezione dei giocatori Xbox One. Su Nintendo Switch, invece, non c'è un vincitore assoluto, dal momento che la piazza più alta ospita Super Smash Bros. Ultimate e Super Mario Party, entrambi a 98 punti. Dietro di essi ci sono Pokemon Let's Go! Pikachu e Let's Go Eevee (88 il primo, 86 il secondo).

Cosa ne pensate di questi dati? Quale titolo vi regalerete durante le prossime festività?