Call of Duty Black Ops 4: polemiche sul prezzo del Fall Firearms Pack

Alcuni utenti della community di Call of Duty si è lamentata apertamente del costo del pacchetto Fall Firearms di Call of Duty Black Ops 4, ora disponibile nel Black Market al prezzo di 2.000 punti COD, ovvero 20 dollari.

Questo pacchetto include due skin per le armi, Calling Card e Tag, acquistando il Fall Firearms Pack riceverete in ogni caso una sola delle due skin mentre l'altra dovrà essere sbloccata salendo di grado e completando le varie sfide, oppure salire di Tier pagando un dollaro per ogni grado extra.

La skin in questione Divine Justice, è stata offerta inizialmente come bonus preordine presso alcuni rivenditori ed ora viene offerta come parte di questo mini DLC, su eBay la skin viene venduta mediamente a 5 dollari.

Da precisare in ogni caso come si tratti di semplici oggetti cosmetici, tuttavia alcuni membri della community hanno fatto notare come il prezzo sia elevato per contenuti di questo tipo. Activision e Treyarch al momento non hanno commentato la vicenda ma il topic su Reddit sta guadagnando notevole attenzione da parte degli addetti ai lavori.