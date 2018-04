Call of Duty Black Ops 4 potrebbe includere una modalità multiplayer Battle Royale?

Nella notte è emerso un rumor diffuso da Polygon che vorrebbe Call of Duty Black Ops 4 privo di una campagna single player, Charlie Intel rincara la dose e afferma che il nuovo sparatutto Activision potrebbe includere una modalità multiplayer Battle Royale.

Secondo Polygon, Activision e Treyarch avrebbero deciso di non includere la campagna per concentrarsi sul multiplayer competitivo, cooperativo e sulla sempre apprezzata modalità Zombie. Lo Story Mode verrebbe, stando ai rumor di Charlie Intel, sostituito da una modalità Battle Royale (sviluppata da Raven Software) con l'obiettivo di attirare i fan di PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite.

Al momento, ribadiamo, quanto riportato è solamente frutto di rumor e speculazioni, riguardo all'assenza della della modalità single player, Activision si è limitata a dichiarare che "la compagnia non è solita commentare i rumor", ribadendo che tutti i dettagli su Call of Duty Black Ops IV verranno svelati durante l'evento di presentazione del 17 maggio a Los Angeles.

Call of Duty Black Ops IIII sarà disponibile dal 12 ottobre 2018 su PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One, nessuna notizia riguardo una possibile edizione per Nintendo Switch.