Call of Duty Black Ops 4: il preload partirà presto su PC, Blackout sarà limitato a 120fps

Nelle ultime ore gli sviluppatori di Call of Duty: Black Ops 4 hanno svelato un po' d'informazioni sul gioco, tra le quali troviamo anche la data d'inizio del preload su PC.

Chiunque abbia prenotato la propria copia su PC, tramite il client Blizzard Battle.net, potrà iniziare a scaricare i file necessari ad avviare il gioco al lancio a partire dal prossimo martedì 9 ottobre. Gli utenti PlayStation 4, invece, potranno come sempre iniziare il download 48 ore prima del lancio, quindi da martedì notte. Su Xbox One, invece, i file di gioco dovrebbero già essere disponibili.

Ovviamente le informazioni non sono finite qui e Treyarch ha svelato un piccolo limite tecnico della modalità Blackout che, per fortuna, interesserà solo una piccola fetta d'utenza. La battle royale dello sparatutto in prima persona avrà inizialmente un limite di 120 fotogrammi al secondo, il quale verrà rimosso con tutta probabilità grazie ai futuri aggiornamenti.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 arriverà sugli scaffali a partire dal prossimo venerdì 12 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Potete inoltre dare un'occhiata ai divertenti spot pubblicati negli ultimi giorni in occasione dell'iniziativa chiamata #CODNation.