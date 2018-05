Call of Duty Black Ops 4: prima immagine teaser per la modalità Zombie

Treyarch ha appena pubblicato su Twitter la prima immagine teaser per la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops IV, il nuovo capitolo della longeva serie sparatutto in arrivo il prossimo 12 ottobre.

Già nella mattinata odierna l'account Twitter ufficiale dell'E3 ha rivelato con un post la presenza della modalità Zombie in Call of Duty Black Ops IV, e adesso Treyarch Studios stuzzica i giocatori con un'immagine decisamente enigmatica che raffigura alcune misteriose scritte e un uomo che stringe una maschera fra le mani, il tutto accompagnato dal messaggio "E così ha inizio...". Come annunciato quest'oggi, Activision condividerà informazioni e dettagli riguardo la modalità Zombie nel corso dell'E3 Coliseum, tuttavia è molto probabile che sapremo di più già in occasione dell'evento di presentazione di Call of Duty Black Ops IV previsto per il 17 maggio. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo ai lettori che Call of Duty Black Ops IV sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2018 su PC e sulle console della famiglia Playstation 4 e Xbox One. Secondo gli ultimi rumor, il nuovo capitolo della serie a marchio Treyarch includerà una modalità Battle Royale sulla falsariga di PlayerUnknown's Battlegrounds che potrebbe approdare anche su Nintendo Switch in versione standalone.