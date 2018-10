Call of Duty Black Ops 4: la prima patch in arrivo questa settimana

Treyarch è consapevole dei numerosi problemi tecnici che al momento affliggono Call of Duty Black Ops 4, e la software house ha prontamente confermato che è in via di sviluppo la prima patch del suo nuovo sparatutto, disponibile da pochi giorni su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Stando alle parole degli sviluppatori, l'update andrà ad introdurre "miglioramenti importanti e nuove aggiunte" al gioco. Uno degli aspetti su cui Treyarch si trova al lavoro, è l'instabilità della connessione online, avvertita specialmente dagli utenti Xbox One. Trovare una soluzione non sarà semplice, e la software house chiede pazienza ai giocatori finché non riuscirà a trovare il modo per sistemare il problema.

In arrivo anche i fix per quanto riguarda la sparizione dei mirini ottici delle armi, le scarse performance dei quad nella modalità Blackout, i problemi rilevati nell'editor degli emblemi, nonché nelle partite personalizzate in modalità Cerca e Distruggi, che a quanto pare terminano dopo soli sette round.

In attesa di conoscere quando la patch verrà distribuita, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per conoscere tutti i dettagli aggiuntivi sul nuovo gioco di Activision e Treyarch, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione.