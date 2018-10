Call of Duty Black Ops 4: i primi voti della stampa internazionale sono molto positivi

Call of Duty Black Ops 4 è disponibile da oggi su Playstation 4, Xbox One e PC. Qualche ora fa sono comparse online le prima recensioni della stampa internazionale, scopriamo insieme qual è stata l'accoglienza riservata al nuovo capitolo della serie.

La versione Playstation 4, che nel momento in cui scriviamo può vantare un Metascore pari a 87, è quella che presenta il maggior numero di recensioni, ovvero 12. I voti oscillano dall'80/100 di Jeuxvideo, Jeuxactu e Meristation, al 95/100 di Game Informer. Fra le altre valutazioni troviamo il 90/100 di Playstation Lifestyle e Attack of the Fanboy, l'88/100 di Hobby Consolas e l'87/100 di COGconnected. Soltanto due redazioni hanno analizzato l'edizione PC, ovvero PCGamesN (90/100) e Power Unlimited (82/100), mentre la versione Xbox One è ancora priva di recensioni. Sulle pagine di Everyeye il nostro Alessandro Bruni ha premiato Call of Duty Black Ops 4 con un 8, affermando che "Call of Duty: Black Ops 4 si presenta all’appuntamento con i giocatori forte di un bagaglio contenutistico ampio e ben bilanciato. Il pacchetto confezionato da Treyarch non è privo di difetti - anche consistenti - ma complessivamente la proposta di questo capitolo è perfettamente in grado di soddisfare gli appetiti bellici degli appassionati, e fornire loro un’infinità di ore di divertimento".