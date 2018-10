Call of Duty Black Ops 4: pubblicata un'immagine teaser per la mappa Nuketown

Come sappiamo, l'amatissima mappa Nuketown tornerà anche in Call of Duty Black Ops 4 e nelle scorse ore Treyarch ha diffuso il primo teaser con un'immagine che farebbe pensare ad una nuova ambientazione...

La scritta Welcome to Nuk3town in cirillico e la didascalia che accompagna il Tweet farebbero pensare ad una mappa ambientata in Russia, al momento però non ci sono altri dettagli in merito. Ricordiamo che proprio nei giorni scorsi è trapelato l'elenco delle mappe di Call of Duty Black Ops 4:

Arsenal

Contraband

Payload

Seaside

Icebreaker

Morocco

Frequency

Gridlock

Jungle (Remake)

Slums (Remake)

Summit (Remake)

Hacienda

Militia

Firing Range (Remake)

Nuketown risulta tra le mappe disponibili dopo il lancio e secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori verrà distribuita nel mese di novembre, un mese dopo la pubblicazione del gioco. Call of Duty Black Ops 4 è atteso per venerdì 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, al Day One sarà disponibile un patch da 55 GB la cui installazione è obbligatoria per coloro che possiedono la versione fisica su disco.