Call of Duty Black Ops 4: requisiti minimi e raccomandati per la beta PC di Blackout

Dopo essere approdata su Playstation 4 nella giornata di ieri, la beta della modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 si appresta a debuttare anche su Xbox One e PC, e Treyarch ha da poco rivelato i requisiti minimi e raccomandati di quest’ultima edizione.

Eccoli di seguito:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 64-Bit

CPU: Intel Core i5 2500k o AMD equivalente

RAM: 8 GB RAM

Hard Disk: 40 GB di spazio libero

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB o AMD Radeon HD 7950

DirectX 11.0

Rete: connessione a internet

Scheda Audio compatibile con DirectX

Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel Core i7 4770k o AMD equivalente

RAM: 12 GB RAM

Hard Disk: 40 GB di spazio libero

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB o AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX 11.0

Rete: connessione a internet

Scheda Audio compatibile con DirectX

Ricordiamo ai lettori che la beta di Blackout sarà disponibile su PC (e Xbox One) a partire dalle 19:00 di venerdì 14 settembre. I giocatori avranno tempo fino al 17 settembre per provare la nuova modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4. La versione finale del gioco debutterà invece il 12 ottobre 2018 su Playstation 4, Xbox One e PC.