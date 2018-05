Call of Duty Black Ops 4: reveal commentato in diretta giovedì 17 maggio dalle 19:00

Giovedì 17 maggio a partire dalle 19:00, la redazione di Everyeye.it si riunirà su Twitch e YouTube per commentare in diretta il reveal gameplay ufficiale di Call of Duty Black Ops 4. Il nostro Alessandro Bruni sarà presente a Los Angeles per assistere alla presentazione del gioco dal vivo.

Come annunciato da Activision lo scorso marzo, Treyarch presenterà ufficialmente il gameplay di Call of Duty Black Ops 4 il 17 maggio, svelando così ulteriori dettagli sul gioco. Probabilmente verranno mostrate le caratteristiche principali della produzione, a partire dalla modalità di gioco incluse, dalle caratteristiche del comparto multiplayer e dal setting della Campagna. Secondi diverse voci di corridoio, inoltre, ci sono buone possibilità di vedere anche l'inserimento di una variante Battle Royale.

La nostra redazione si riunirà sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it a partire dalle 19:00 di giovedì 17 maggio, così da commentare in diretta il nuovo livestream dedicato a Call of Duty Black Ops 4. Vi invitiamo inoltre a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, ricordandovi che l'iscrizione è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.

Cosa vi aspettate dal reveal completo di Call of Duty Black Ops 4? Il titolo farà il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre.