Call of Duty Black Ops 4: rivelate due nuove mappe multiplayer

Con due brevi teaser pubblicati su Twitter, Treyarch ha svelato due delle mappe multiplayer presenti in Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della serie pronto a debuttare il 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Come potete vedere nei tweet riportati in calce alla notizia, la prima delle due mappe in questione è Jungle, il remake dell'omonima arena multiplayer vista nel primo capitolo di Call of Duty Black Ops 4. Stiamo parlando di una mappa di grandi dimensioni, caratterizzata dalla presenza di una folta vegetazione che possiamo sfruttare per sfuggire alla vista del nemico.

La seconda mappa si chiama Icebreaker, e si tratta di un'arena ambientata in una zona artica ricoperta dai ghiacci. Al centro del livello è presente il relitto abbandonato di un sottomarino, liberamente esplorabile dai giocatori nel corso delle partite, proponendo così un'alternanza di spazi aperti e ambienti chiusi.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile da venerdì 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.