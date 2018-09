Call of Duty Black Ops 4: rivelati gli orari di sblocco della Beta di Blackout

Activision e Treyarch hanno rivelato le date e gli orari di sblocco della Beta di Blackout, la nuova modalità di Call of Duty Black Ops 4 ispirata ai Battle Royale. I primi a poterla provare saranno gli utenti PlayStation 4, seguiti da quelli Xbox One e PC.

La Beta di Blackout partirà lunedì 10 settembre su PlayStation 4 a partire dalle ore 19:00 italiane. Questa prima fase di prova sarà disponibile in esclusiva per gli utenti della console Sony fino alle ore 19:00 di venerdì 14 settembre, momento in cui la Beta di Blackout sarà disponibile anche per i giocatori Xbox One e PC.

Ricordiamo che questa Beta sarà accessibile su PlayStation 4 e Xbox One solo per gli utenti che hanno effettuato il pre-order di Call of Duty Black Ops 4, mentre sarà aperta a tutti su PC (esclusivamente tramite la piattaforma Battle.net). La Beta di Blackout terminerà infine alle 19:00 di lunedì 17 settembre su tutte le piattaforme.

I giocatori PS4, Xbox One e PC avranno qualche giorno di tempo per provare con mano Blackout, la nuova modalità multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 ispirata ai Battle Royale come PUBG e Fortnite. Sapevate che questa modalità riuscirà a ospitare fino a 80 giocatori, e che avrà al suo interno anche gli zombie?