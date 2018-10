Call of Duty Black Ops 4: i server sono ora aperti in vista del lancio

Come riportato da Charlie Intel, i server di Call of Duty Black Ops 4 sono ora operativi in vista del lancio del gioco, previsto per domani, venerdì 12 ottobre. A partire dalla mezzanotte, i possessori di Black Ops 4 potranno iniziare a giocare e divertirsi con il nuovo sparatutto Activision.

Ricordiamo che la versione su disco del gioco non partirà senza aver installato prima la Day One Patch del peso di 50 GB, purtroppo non sappiamo ancora quali migliorie apporti questo aggiornamento, in ogni caso l'update è obbligatorio per poter avviare Black Ops 4, coloro che hanno prenotato la versione digitale troveranno la patch già installata e il gioco sarà avviabile dalle 00:01 del 12 ottobre.

Alle 15:00 di oggi pomeriggio Alessandro Bruni sarà in diretta su Twitch per giocare con il nuovo shooter di Treyarch, su Everyeye.it trovate anche quattro video dedicati al multiplayer e alla modalità zombie.