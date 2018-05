Call of Duty Black Ops 4: il setting si mostra nel cinematic trailer

Dopo aver presentato il comparto multiplayer del gioco, Activision e Treyarch hanno mostrato il cinematic trailer di Call of Duty Black Ops 4. Il filmato ci permette di dare un'occhiata al setting del nuovo capitolo della serie.

In occasione del reveal ufficiale del gioco, gli sviluppatori sono saliti sul palcoscenico per presentare il setting di Call of Duty Black Ops IV, mostrando un breve cinematic trailer con i personaggi che ritroveremo sulla copertina del gioco.

Pochi minuti prima, invece, è stato mostrato il trailer ufficiale dedicato al comparto multiplayer, occasione in cui abbiamo visto le prime sequenze di gameplay vere e proprie. Come sottolineato dagli sviluppatori, il gioco vuole concentrarsi unicamente sui combattimenti con "i piedi per terra", abbandonando jet pack ed esoscheletri in favore degli scontri a fuoco tradizionali.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.