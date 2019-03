Call of Duty: Black Ops 4 si aggiorna, ecco i dettagli della nuova patch

Come sappiamo nella giornata di oggi era previsto l'aggiornamento che portasse la nuova mappa di Call of Duty: Black Ops 4 per la modalità Zombi chiamata Male Oscuro. Treyarch ha però svelato oggi che l'update conterrà diversi nuovi elementi per tutte le modalità.

Innanzitutto ci saranno tre nuove armi: la granata EMP Zero, l'arco Sparrow di Outrider e un'arma melee chiamata Home Wrecker. Per quanto riguarda la granata, sarà in grado di mandare in corto circuito i dispositivi elettronici per un po', mentre l'arco sarà un'arma speciale reperibile nelle casse di rifornimento. La Home Wrecker è invece, come anticipato, un oggetto da utilizzare da vicino, ma sarà in grado di uccidere un nemico con un solo colpo.

Oltre ai nuovi oggetti, la patch introdurrà altre modalità: per quanto riguarda il multigiocatore, arriverà Barebones, in cui i giocatori non potranno utilizzare gli oggetti "moderni" di Call of Duty, come le abilità e gli equipaggiamenti specializzati, ma dovranno propendere per un approccio più tradizionale.

Infine è previsto l'arrivo di Arsenal Sandstorm, una versione aggiornata della mappa Arsenal, appunto.

L'aggiornamento sarà online dalle 18, ore italiane, per il momento come di consueto solamente su PlayStation 4, mentre gli utenti Xbox One e PC dovranno pazientare ancora un po'. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione del DLC Colpo Perfetto. Che ve ne pare delle nuove aggiunte?