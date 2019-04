Call of Duty Black Ops 4: sarà Spectre il prossimo specialista?

Mancano solo pochi giorni al debutto della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 4 e Activision ha iniziato a pubblicare le primissime informazioni sui contenuti in arrivo.

In un video apparso sul profilo Twitter ufficiale della serie di sparatutto è possibile vedere in azione quello che potrebbe essere il prossimo specialista: Spectre. Il personaggio non è del tutto nuovo e gli appassionati lo ricorderanno per la sua presenza in COD: Black Ops III. Nel precedente capitolo il personaggio era in grado di utilizzare una letale lama e di diventare invisibile agli occhi dei nemici per un breve periodo di tempo. Resta quindi da capire se anche questa volta le sue abilità saranno le stesse o se gli sviluppatori hanno deciso di apportare qualche modifica.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul personaggio, che arriverà il prossimo 30 aprile con la Stagione 4, vi ricordiamo che i nuovi contenuti saranno al solito un'esclusiva PlayStation 4 per la prima settimana. Gli utenti PC e Xbox One dovranno quindi attendere il 7 maggio 2019 per poter accedere alle novità della nuova stagione.

Sapevate che un glitch ha permesso ai giocatori di aggirare i limiti della zona sicura di Blackout con un elicottero? Fino al prossimo martedì, inoltre, sarà possibile giocare gratuitamente a Black Ops 4 su tutte le piattaforme.