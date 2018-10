Call of Duty: Black Ops 4 ha superato gli spettatori di Fortnite su Twitch

Sono ormai passate poco più di 24 ore dal debutto ufficiale sul mercato di Call of Duty: Black Ops 4 e pare ci sia una gran curiosità verso il gioco da parte dei videogiocatori.

A dimostrarlo sono i numeri di Twitch, piattaforma sulla quale c'è stato un vero e proprio boom di visualizzazioni per Call of Duty: Black Ops 4, probabilmente grazie alla presenza di Blackout, la battle royale. Non è comunque da escludere che tra i curiosi ci siano anche persone interessate al comparto multigiocatore classico e alla corposa modalità zombi.

L'aspetto più interessante di questa faccenda riguarda però l'incredibile numero di spettatori, dal momento che il gioco ha registrato nelle ultime ore il triplo di utenti connessi rispetto a Fortnite Battaglia Reale. Parliamo di 255.000 spettatori di COD contro 84.000 di Fortnite, quindi cifre piuttosto importanti. Si tratta di un traguardo notevole, anche se bisognerà continuare a monitorare il sito di streaming nei prossimi giorni per vedere se il battle royale di Epic Games tornerà a dominare il primo posto.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile da ieri su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net). Sapevate che presto potrebbe arrivare la possibilità di scegliere l'ora del giorno in Blackout?