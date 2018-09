Call of Duty Black Ops 4: svelata la mappa completa della modalità battle royale Blackout

Treyarch ha svelato la mappa di Blackout, la modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, in un modo molto singolare: l'ha inviata a pezzetti, come se fosse un puzzle, a diversi content creator. La loro unione ha composta la mappa completa, che potete ammirare in calce a questa notizia.

Come potete vedere, comprenderà 13 differenti location. I nomi di queste ultime confermano quanto affermato dagli sviluppatori nei giorni scorsi: saranno ispirate alle mappe che i giocatori hanno avuto modo di giocare negli altri capitoli della serie di Black Ops, come Nuketown, Firing Range e Turbine, giusto per citarne alcune. In ogni caso non temete, non si tratta di un copia-incolla. Il team non si è limitato a piazzarle le une accanto alle altre, ha creato piuttosto un'unica grande mappa coerente e priva di interruzioni.

Cosa ve pare? Blackout supporterà fino a 80 giocatori, includerà gli zombie e metterà a disposizione dei giocatori veicoli terrestri, acquatici e aerei. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Call of Duty: Black Ops 4 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre. La Beta di Blackout comincerà il 10 settembre su PlayStation 4 e nei giorni successivi sulle altre piattaforme.