Call of Duty Black Ops 4: svelate le Signature Weapons, rare skin per le armi

In Call of Duty: Black Ops 4 saranno disponibili delle skin uniche da applicare alle armi presenti nel proprio equipaggiamento.

Oltre alle sfide necessarie per sbloccare gli accessori di ogni singola arma, in Call of Duty Black Ops 4 ci sarà un particolare sistema che ne permetterà anche la personalizzazione dal punto di vista estetico. Il sistema differirà rispetto ai precedenti capitoli e non consisterà in una serie di skin da sbloccare. Questa volta i giocatori si troveranno a dover completare delle sfide che, progressivamente, garantiranno sempre più strati di una particolare skin, fino a raggiungere la sua forma finale con il completamento di tutte le sfide di quella determinata arma.

Ecco la descrizione degli sviluppatori delle Signature Weapons:

"Per la prima volta nella serie Call of Duty, Black Ops 4 introdurrà le Signature Weapon. Si tratta di modifiche estetiche alle versioni standard delle armi di Black Ops 4, ciascuna legata a sfide e ricompense. Le Signature Weapon non altereranno in alcun modo le statistiche dell'arma, che funzionerà allo stesso identico modo a prescindere dalla skin applicata. Grazie alle Signature Weapon abbiamo dato al gioco un maggiore senso di progressione con delle sfide individuali. Le sfide in questione vanno completate in ordine per sbloccare la skin dell'arma, che raggiungerà così la sua forma Mastercraft, ovvero quella definitiva."

È già possibile dare un'occhiata ad una di queste particolari skin grazie all'immagine promozionale pubblicata da Activision, che mostra la versione Signature di una pistola senza aver completato le sfide e la sua versione Mastercraft. Tra i bonus per la prenotazione ci sono infatti le Signature Weapon di una pistola, la Divinity Pistol, e di una mitraglietta, la MX-9 SMG.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 arriverà il prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco includerà anche una modalità battle royale, Blackout, che secondo i recenti rumor includerà delle aree popolate da non morti e supporterà fino a 100 giocatori. In questa nuova modalità di Black Ops 4, la cui beta dovrebbe partire nei prossimi giorni, sarà presente la possibilità di guidare barche, aerei e veicoli terrestri.