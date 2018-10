Call of Duty Black Ops 4: svelati i requisiti di sistema dettagliati della versione PC

A pochi giorni dal lancio ufficiale, Activision e Treyarch hanno pubblicato i requisiti di sistema definitivi della versione PC di Call of Duty: Black Ops 4, che verrà lanciata esclusivamente su Blizzard Battle.net il 12 ottobre.

Gli sviluppatori, oltre a specificare i minimi e i raccomandati, hanno anche fornito informazioni dettagliate per i giocatori più competitivi che puntano tutto sulla fluidità utilizzando monitor con high refresh rate, e per chi invece preferisce il 4K.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 or higher (64-bit)

CPU: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

RAM: 8GB

Scheda Video: GeForce GTX 660 2GB / GeForce GTX 1050 2GB o Radeon HD 7950 2GB

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel i5-2500K / Ryzen R5 1600X

RAM: 12GB

Scheda Video: GeForce GTX 970 4GB / GTX 1060 6GB o Radeon R9 390 / AMD RX 580

Requisiti raccomandati per giocatori competitivi con monitor high refresh a 1080p

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel i7-8700K / AMD Ryzen 1800X

RAM: 16GB

Scheda Video: GeForce GTX 1080 o Radeon RX Vega 64

Requisiti raccomandati per il 4K al massimo framerate possibile

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

CPU: i7-8700K / AMD Ryzen 2700X

RAM: 16GB

Scheda Video: GeForce GTX 1080Ti

Cosa ne pensate di queste specifiche? Il vostro PC è pronto per accogliere Call of Duty: Black Ops 4? Ricordiamo che il preload dei 55 GB di dati sarà attivo a partire dalle 06:00 di domani 10 ottobre attraverso Battle.net. I server, invece, apriranno ufficialmente i battenti alle 06:00 di venerdì 12 ottobre, giorno in cui il titolo verrà lanciato anche su PlayStation 4 e Xbox One. Quest'oggi, è stato pubblicato un video incentrato sulla componente multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4.