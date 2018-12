Call of Duty Black Ops 4: il trailer italiano di Operazione Zero Assoluto

Disponibile in anteprima su PlayStation 4, il primo contenuto post-lancio di COD Black Ops 4 offre nuovi contenuti per le modalità Multigiocatore, Blackout e Zombi e include un grande aggiunta di elementi di personalizzazione e aggiornamenti per equipaggiamenti e mappe.

La nuova celebrazione della community e l'evento stagionale di Call of Duty Black Ops 4 inizia ora su PlayStation 4, e su altre piattaforme a seguire. Chiamato Operazione Zero Assoluto, il content drop offre nuovi contenuti e aggiornamenti di gioco in tutte le modalità, tra cui una nuova Specialista, una nuova mappa e un nuovo veicolo per Blackout, un evento speciale a tema festivo, oggetti e accessori per la personalizzazione, nuove armi e molto altro.

"Operazione Zero Assoluto è una grande festa per la community e dimostra il nostro impegno per rendere Black Ops 4 il gioco più supportato nella storia del nostro studio", ha dichiarato Dan Bunting, Co-Studio Head, Treyarch. "Con Operazione Zero Assoluto stiamo dando moltissimi nuovi contenuti a tutta la community e anche distribuendo aggiornamenti a tutto campo per il gioco, che sono direttamente ispirati ai feedback della community ricevuti a partire dal lancio del gioco “.

"Per Blackout, sapevamo che aggiornamenti regolari post-lancio sarebbero stati essenziali per mantenere vivo e sempre in evoluzione il mondo del gioco", ha dichiarato Mark Gordon, Co-Studio Head, Treyarch. "Dall'inizio della beta di settembre, abbiamo continuamente utilizzato una combinazione di telemetria di gioco e feedback dei giocatori per bilanciare l'esperienza di gioco e mantenere il divertimento. Con Operazione Zero Assoluto, stiamo apportando alcune modifiche a Blackout che sappiamo che i fan apprezzeranno, tra cui una nuova destinazione, e il primo nuovo veicolo della mappa, che è un veicolo terrestre blindato con una mitragliatrice a torretta. Siamo molto felici di intraprendere questo viaggio con la nostra community: questo è solo l'inizio".

Operazione Zero Assoluto include un elenco completo di nuovi contenuti gratuiti, tra cui:

Una Nuova Specialista - I giocatori possono riprogrammare il flusso del combattimento con Zero, una nuova Specialista disponibile sia nella modalità Multigiocatore sia Blackout. Zero può distruggere e distrarre i nemici con potenti strumenti di hacking, cambiando il corso della battaglia.

Nuova ambientazione e aggiornamenti per Blackout - Hijacked è la nuova destinazione di Blackout, ispirata all'intensa mappa classica multigiocatore di Call of Duty Black Ops II. I fan possono saccheggiare lo yacht di lusso per prepararsi a uno scontro a fuoco e combattere gli avversari verso il cerchio finale. Inoltre, i giocatori possono saltare su un nuovo veicolo corazzato chiamato ARAV una volta tornati sulla terraferma ed eliminare i nemici con la mitragliatrice montata sulla torretta.

Nuovo evento festivo - Dopo Operazione Zero Assoluto, le vacanze arriveranno in Blackout con speciali eventi stagionali, decorazioni a tema per le mappe, e anche palle di neve da poter lanciare in Blackout che consentono ai giocatori di organizzare un attacco festivo ai loro nemici.

Nuovi aggiornamenti per Zombi – Le Chiamate Giornaliere offrono nuove sfide di gioco che ricompensano i giocatori di Zombi con PE bonus e Nebulium Plasma al completamento, il sistema Black Ops Authenticity Stamp dà ai giocatori la possibilità di verificare e condividere i risultati del loro gioco online con un codice personalizzato generato alla fine di ogni partita insieme alle Daily Tier Skips per Zombi, che consente ai giocatori di guadagnare bonus per la progressione del livello del Mercato Nero giocando Zombi ogni giorno.

Oltre ai contenuti gratuiti di Operazione Zero Assoluto, coloro che possiedono il Black Ops Pass otterranno l’accesso alla prima drop di contenuti, disponibile in anteprima su PlayStation 4:

Nuova Mappa Multigiocatore, Elevation – una mappa di media dimensione ambientata in una città nelle montagne del Nepal. Elevation presenta strade sinuose che serpeggiano intorno a posizioni verticali dove i giocatori si daranno battaglia attraverso interni ravvicinati e vicoli stretti.

Nuova Mappa Multigiocatore, Madagascar – Una mappa più grande situata su un altopiano rurale in Madagascar; la città si trova in cima a una collina dove un convoglio medico di soccorso è stato coinvolto in un'imboscata. È circondata da strade con diversi ambienti naturali e luoghi dove nascondersi per i giocatori che cercano di dominare la collina.

Nuova Esperienza Zombi Dead of the Night - Questa nuovissima esperienza con i non-morti è ambientata nel 1912 e cala i giocatori in una tenuta lussuosa di proprietà del famoso cacciatore di reliquie Alistair Rhodes, dove entreranno nel ruolo di una nuova serie di personaggi. Man mano che l'improbabile gruppo di eroi comincerà a lavorare insieme, saranno equipaggiati con armi completamente nuove per combattere la misteriosa forza che ha preso il sopravvento. I giocatori affronteranno anche una serie di Zombi, inclusi nuovi nemici come vampiri e licantropi, e molto altro ancora, per sopravvivere alla serata da incubo. Dead of the Night è interpretato da un cast iconico di attori che prestano la loro voce e le loro fattezze al gioco: Madame Mirela (Helena Bonham Carter), Gideon Jones (Kiefer Sutherland), "The Brigadier" (Brian Blessed) e il Butler, Godfrey (Charles Dance).

Nuovo Personaggio Blackout, Reaper - I possessori del Black Ops Pass ottengono l'accesso immediato al mercenario dei cyborg Reaper, uno Specialista amato dai fan di Black Ops III, ora in arrivo a Blackout.