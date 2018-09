Call of Duty Black Ops 4: un trailer presenta le modalità Multiplayer, Zombie e Blackout

Quest'oggi, Activision e Treyarch hanno pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 4, che mostra in azione tutte le modalità incluse nel gioco.

In questo nuovo capitolo del noto franchise, i giocatori dovranno fare a meno della campagna per giocatore singolo, ma avranno a disposizione tre differenti modalità: Multiplayer, Zombies e Blackout. Nel filmato, allegato in apertura di notizia, è possibile avere un assaggio di tutte e tre.

Al lancio saranno disponibili ben tre differenti campagne Zombies. Pochi giorni fa è stato pubblicato un trailer musicale dedicato alla modalità, accompagnato dalle note del brano Mad Hatter degli Avenged Sevenfold. La battle royale Blackout è invece la vera e propria novità di questo capitolo. Durante la Beta svoltasi nei giorni scorsi, il numero di giocatori è stato incrementato da 80 a 88, e non è escluso che possa aumentare ancora in vista del lancio del titolo. Treyarch ha dichiarato che in alcuni eventi speciali potrebbe arrivare anche a 115 giocatori.

Call of Duty: Black Ops 4 sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Anche quest'anno, i giocatori in possesso della console Sony riceveranno i contenuti in anticipo (il periodo di esclusività durerà 7 giorni).