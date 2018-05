Call of Duty Black Ops 4: Treyarch anticipa il ritorno dei Perk in multiplayer?

Call of Duty Black Ops 4 sarà svelato ufficialmente il 17 maggio, tuttavia Treyarch sembra aver svelato il ritorno di due funzionalità legate al comparto multiplayer, almeno questo è quanto si evince da due Tweet pubblicati sul profilo ufficiale del gioco.

Il primo messaggio potrebbe riferirsi al sistema Pick 10, che come sappiamo affida ad ogni classe dieci punti da spendere per potenziare le abilità. Il secondo Tweet invece si riferisce probabilmente al sistema di Perk, questi ultimi dovrebbero fare il loro ritorno in Black Ops 4 dopo essere stati apprezzati in Call of Duty Black Ops III.

Al momento vi invitiamo comunque a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite. Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 uscirà il 12 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, secondo alcuni rumor il gioco potrebbe non includere la campagna single player a vantaggio di una modalità Battle Royale, tuttavia anche in questo caso l'invito è quello di prendere la voce come una indiscrezione assolutamente non confermata.