Call of Duty Black Ops 4: Treyarch commenta l'assenza della campagna single player

Nella giornata di ieri Activision e Treyarch hanno svelato Call of Duty Black Ops 4 con uno speciale evento di reveal a Los Angeles: lo studio ha annunciato le novità del multiplayer, la modalità Battle Royale Blackout e tre campagne Zombie, confermando l'assenza di uno Story Mode single player. Ma quali sono i motivi alla base di questa scelta?

A fare chiarezza sulla questione è Dan Bunting di Treyarch ai microfoni di Polygon: "Vorrei precisare che la campagna non è stata tagliata per motivi di tempo, smentendo così una voce che circola sul web. Semplicemente, non abbiamo mai avuto in mente di realizzare una campagna tradizionale per Black Ops 4."

La campagna single player dunque non faceva parte dei piani dello studio, l'obiettivo infatti è sempre stato "quello di realizzare un titolo che possa essere giocato con gli amici, per questo abbiamo espanso ulteriormente il multiplayer. Call of Duty è un gioco popolare, una vera icona della cultura pop, un prodotto che appassiona milioni di giocatori. Qualche anno fa solamente il 10% dei giocatori si dedicava al multiplayer competitivo, oggi invece la quota è salita al 90%. Partendo da questo presupposto, abbiamo deciso di offrire di più alla community, con migliorie al multiplayer e l'introduzione della modalità Battle Royale."

Bunting chiarisce in ogni caso che i giocatori amanti del single player non resteranno delusi in quanto potranno giocare con le tre campagne Zombie e le missioni degli Specialisti, le quali offriranno un punto di vista alternativo sulla vita (passata e presente) dei personaggi coinvolti. Call of Duty Black Ops 4 è atteso per il 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, nessuna conferma al momento riguardo il possibile lancio del gioco su Nintendo Switch.