Call of Duty Black Ops 4: Treyarch impedirà di sbirciare dagli angoli usando le gesture

Fin da quando è stata svelata la presenza delle gesture in Call of Duty: Black Ops 4, i giocatori hanno espresso innumerevoli perplessità in merito al loro funzionamento.

Adeguandosi ai tanti altri titoli multiplayer che affollano il mercato, anche Treyarch ha deciso di implementare spray e gesture utilizzabili durante i match contro gli altri giocatori. Queste ultime, tuttavia, stanno creando più di qualche problema. Quando viene utilizzata una di esse, la telecamera passa in terza persona e il campo della visuale si espande notevolmente, permettendo ai giocatori di sbirciare dagli angoli senza farsi vedere dai nemici. Potete farvi un'idea precisa al riguardo guardando il filmato allegato in calce alla notizia. Questa pratica ha poco senso nel Multigiocatore classico, nel quale il ritmo è molto frenetico, ma può avvantaggiare notevolmente in Blackout, dove invece le partite sono più ragionate.

Per questo motivo, Treyarch ha annunciato di essere al lavoro per risolvere la questione e che con il prossimo aggiornamento introdurrà una modifica risolutiva. Nelle aree non adibite al gaming competitivo, come la zona di partenza di Blackout, le gesture continueranno a funzionare allo stesso modo. Durante le partite contro gli altri giocatori, invece, verrà implementata una telecamera differente che impedirà di guardare oltre le pareti mentre viene utilizzata.

Cosa ne pensate? Siete felici di questa modifica? Ricordiamo che il titolo è disponibile da ieri su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Call of Duty: Black Ops 4 a cura di Alessandro Bruni.