Call of Duty Black Ops 4: Treyarch prepara delle sorprese in vista di Natale

Alle celebrazioni natalizie non poteva mancare la partecipazione di Call of Duty: Black Ops 4, il più recente episodio della sotto-serie sparatutto sviluppata da Treyarch che, a differenza del suo diretto concorrente Battlefield V, è riuscito ad imporsi ancora una volta sul mercato e a convincere critica e fanbase.

Come potete osservare in calce alla notizia, Treyarch Studios ha pubblicato un misterioso tweet in cui si fa chiaro riferimento all'arrivo di imminenti sorprese per la community di Call of Duty: Black Ops 4. Le novità riguarderanno in particolare gli zombie e la modalità Blackout.

"Fa freddo là fuori nel mondo di Blackout... Dove sono andati tutti gli zombie? Sono morti di nuovo? O stanno pianificando qualcosa per le vacanze...?", sono le parole che possiamo leggere dal cinguettio della casa di sviluppo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire di cosa si tratterà nello specifico.

Ricordiamo ai lettori che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo essere giunti una settimana di anticipo sulla console Sony, i contenuti di Operazione Zero Assoluto e del primo DLC Pack dello sparatutto sonon ora sbarcati anche su PC Windows 10 e Xbox One. Se interessati ad approfondire il titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione.