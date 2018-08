Call of Duty Black Ops 4: Treyarch svela i cambiamenti in arrivo dopo la Beta

Dopo i feedback ricevuti dagli utenti con la Beta multiplayer di Call of Duty Black Ops 4, Treyarch ha deciso di apportare alcuni cambiamenti al comparto multiplayer del gioco, migliorandone il bilanciamento in vista del suo debutto fissato per ottobre.

Per cominciare, gli effetti di Fog of War verranno leggermente indeboliti. Mentre tutti i giocatori saranno ancora in grado di vedere i nemici davanti a loro quando compaiono, ora sarà necessario utilizzare il perk Team Link per vedere quelli dietro di noi.

In aggiunta a questo, dopo le diverse critiche ricevute per lo spawn killing, lo sviluppatore ha apportato modifiche all'apparecchiatura Tac-Deploy. Ai giocatori verrà ora detto nella kill-cam se un nemico si trova nelle vicinanze o meno.

Anche la Body Armor riceverà alcuni cambiamenti: adesso sarà più suscettibile agli esplosivi e vedrà ridursi leggermente il danno subito con ogni colpo. I giocatori che uccideranno altri avversari muniti di armatura, inoltre, verranno ora premiati con 25 punti extra.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sapevate che la Beta multiplayer si aggiornerà il 10 settembre con Blackout, la nuova modalità di gioco ispirato ai Battle Royale? A voi è piaciuta la versione di prova del gioco?