Call of Duty Black Ops 4 trionfa a ottobre negli USA superando Red Dead Redemption 2

L'analista Mat Piscatella di NPD ha anticipato i dati relativi all'andamento del mercato americano ad ottobre 2018: scopriamo così che Call of Duty Black Ops 4 ha venduto più di Red Dead Redemption 2 sul mercato retail mentre Assassin's Creed Odyssey si posizione al terzo posto della classifica USA.

Top Ten USA Ottobre 2018

A ottobre i consumatori americani hanno speso 965 milioni di dollari in console, accessori, videogiochi e PC Gaming, registrando di fatto il miglior risultato per il mese di ottobre dal 1995 ad oggi.

Call of Duty Black Ops 4 (escluse le vendite digitali su PC) Red Dead Redemption II Assassin's Creed Odyssey NBA 2K19 Super Mario Party (escluse le vendite digitali) Soul Calibur 6 FIFA 19 (escluse le vendite digitali su PC) Marvel's Spider-Man Madden NFL 19 (escluse le vendite digitali) WWE 2K19 Forza Horizon 4 Lego DC Super Villains My Hero One's Justice Shadow Of The Tomb Raider Mario Kart 8 (escluse le vendite digitali) Grand Theft Auto V Super Mario Odyssey (escluse le vendite digitali) Diablo III (escluse le vendite digitali su PC) The Legend of Zelda Breath of the Wild (escluse le vendite digitali) NHL 19

Buon successo anche per NBA 2K19, Super Mario Party, Soul Calibur VI, FIFA 19, Marvel's Spider-Man e Madden NFL 19 che completano così la Top Ten americana di ottobre 2018.

Sul fronte hardware, PlayStation 4 è stata la console più venduta dal mese registrando il miglior singolo mese per una console Sony dall'ottobre 2002, i dati relativi a Nintendo Switch e Xbox One non sono ancora noti e verranno diffusi da NPD nelle prossime ore.