Call of Duty Black Ops 4: tutte le novità da Los Angeles nella Video Anteprima

Nella giornata di ieri, Treyarch e Activision hanno finalmente svelato al mondo intero Call of Duty Black Ops 4, nuovo capitolo della serie sparatutto campione d'incassi.

Call of Duty: Black Ops 4 rappresenta un vero e proprio punto di rottura con il passato, dal momento che mette da parte la classica campagna per giocatore singolo per proporre al pubblico un'esperienza esclusivamente multigiocatore. Anche quest'ultima componente è stata rivoluzionata, grazie all'introduzione di un'inedita modalità Battle Royale denominata Blackout.

Il nuovo titolo di Treyarch, inoltre, si presenta come uno shooter molto più "team based" rispetto ai suoi predecessori, che premia una composizione ragionata delle squadre, per sfruttare al meglio le abilità speciali di ciascun Specialista. Scomparse anche la cura automatica, sostituita dalla necessità di piantarsi una siringa nel braccio, e la possibilità di compiere doppi salti e correre sulle pareti. Al lancio, inoltre, saranno presenti ben tre campagne Zombie.

Se volete saperne di più vi consigliamo di guardare la Video Anteprima che trovate in cima a questa notizia e l'anteprima di Call of Duty: Black Ops 4 a cura di Alessandro Bruni, che ha assistito al reveal in quel di Los Angeles. Vi ricordiamo che sarà disponibile all'acquisto a partire dal 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Battle.net).