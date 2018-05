Call of Duty Black Ops 4: un Tweet suggerisce l'esclusività temporanea dei DLC su PS4

L'account Twitter di Call of Duty ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Call of Duty Black Ops 4, lasciando intendere che Sony e Activision hanno rinnovato la loro partnership per l'esclusività temporanea dei DLC su PlayStation 4.

Guardando il teaser trailer riportato a fondo pagina, infatti, possiamo notare che il filmato si conclude con un breve spot pubblicitario di PlayStation 4 Pro, a conferma che Sony e Activision stanno proseguendo sulla strada della partnership. Anche in Call of Duty Black Ops 4 i DLC arriveranno in esclusiva temporanea su PS4?

Come già visto con Call of Duty WW2, i vari DLC pubblicati per il gioco sono arrivati con un mese di anticipo su PlayStation 4, ed è abbastanza probabile che l'operazione venga ripetuta anche con il nuovo capitolo di Black Ops in arrivo il prossimo 12 ottobre.

Per saperne di più, comunque, basterà attendere il 17 maggio maggio, occasione in cui Activision e Treyarch ospiteranno il reveal completo di Call of Duty Black Ops 4, fornendo ulteriori informazioni sul gioco, sui contenuti e sulle varie modalità disponibili al lancio (sarà presente anche la variante Battle Royale?). Ricordiamo che il titolo uscirà su PS4, Xbox One e PC, ma secondo alcune indiscrezioni il gioco potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch.