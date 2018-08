Call of Duty Black Ops 4: la versione PC si mostra in un nuovo trailer in 4K

Treyarch e Activision hanno pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 4, questa volta interamente dedicato alla versione più performante del lotto, quella per Personal Computer.

Il filmato, ricco di azione, mette ben evidenza le principali caratteristiche di quest'edizione: supporto alle risoluzioni ultrawide e al multi-monitor, ottimizzato per mouse e tastiera, risoluzione 4K, framerate senza limiti e pubblicazione esclusiva su piattaforma Blizzard Battle.net. Il trailer, allegato in apertura di notizia, può essere visualizzato anche in 4K: per godervelo al meglio vi consigliamo di guardarlo su uno schermo adeguato.

Cosa ve ne pare? Su quale piattaforma lo acquisterete? Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre. La Beta di Blackout per PC prenderà il via il 14 settembre per tutti coloro che hanno preordinato il gioco. Il giorno dopo diverrà accessibile a tutti i giocatori iscritti a Battle.net. Nei giorni scorsi è stata mostrata per la prima volta la mappa Arsenal, giocata in modalità Hardpoint, mentre ieri abbiamo scoperto che la modalità battle royale Blackout includerà veicoli terresti, acquatici e aerei.