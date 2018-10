Call of Duty Black Ops 4: la versione retail non sarà giocabile senza day one patch

Come visto nel caso di Call of Duty WW2, anche Treyarch ha deciso di pianificare una day one patch per Call of Duty Black Ops 4, obbligando gli utenti a scaricarla prima di iniziare a giocare, anche se si è entrati in possesso della versione retail con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, un utente in possesso della versione retail di Call of Duty Black Ops 4 ha provato ad avviare il gioco, imbattendosi in una schermata di avviso che richiede il download di un aggiornamento prima di iniziare a giocare.

In questo modo, dunque, Treyarch Games impedirà a chiunque di iniziare a giocare a Call of Duty Black Ops 4 prima del lancio, previsto per il 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Solo a partire dalla data di debutto ufficiale del titolo, infatti, gli sviluppatori renderanno disponibile la day one patch, permettendo a tutti di scaricarla e di avviare il gioco.

Se invece siete curiosi di sapere quanto spazio Call of Duty Black Ops 4 occuperà su disco, nel secondo tweet riportato a fondo pagina potete vedere il retro della confezione del gioco (versione PlayStation 4), dove viene specificato che il gioco richiederà almeno 100GB di spazio libero sull'hard disk.