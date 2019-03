Call of Duty Black Ops 4: al via l'evento di San Patrizio Shamrock & Awe

Shamrock & Awe è il titolo dello speciale evento di San Patrizio di Call of Duty Black Ops 4, al via oggi su PlayStation 4 e nelle prossime ore anche su Xbox One e PC Windows, con tante novità e contenuti a tema.

Durante l'evento Shamrock & Awe saranno messe a disposizione armi, costumi ed equipaggiamento con skin in stile irlandese, inoltre debutta la modalità Stockpile, proposta come una variante di Fracture, e disponibile solamente per un periodo limitato.

Novità anche per la mappa Contraband che vedrà la presenza degli uragani, i quali andranno ad influenzare notevolmente il gameplay, in particolar modo per quanto riguarda la direzione dei lanci delle granate e dei proiettili. Novità anche per Blackout, con nuove colorazioni a tema San Patrizio e una sfida extra per la modalità Zombie.

Una bella occasione per celebrare la festa più verde dell'anno, in attesa dei futuri aggiornamenti di Call of Duty Black Ops 4, COD Blackout e Zombie.