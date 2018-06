Call of Duty Black Ops 4: Video Anteprima E3 2018 del comparto multiplayer

All'E3 di Los Angeles Activision ha portato una build multiplayer di Call of Duty Black Ops 4, permettendoci di provare con mano il comparto multigiocatore. Vi proponiamo una nuova Video Anteprima con le nostre impressioni sul gioco.

Come anticipato da Activision e Treyarch Games, il comparto multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 vuole tornare alle origini della serie: ritmi frenetici come sempre, time to kill fulmineo, grande varietà di armi e combattimenti coi "piedi per terra". Niente più Jet Pack o corse sui muri, per un gunplay più in linea con le precedenti iterazioni del franchise.

Dopo la prova con mano in quel di Los Angeles, siamo in grado di raccontarvi le nostre prime impressioni sulle modalità multiplayer del titolo, analizzando la struttura delle mappe, il feeling delle armi e la velocità degli scontri. Nell'attesa che Call of Duty Black Ops 4 si renda disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre, potete gustarvi la nuova Video Anteprima proposta in cima alla notizia.