Call of Duty: Black Ops 4, ecco il villain di Male Oscuro e le note dell'aggiornamento

L'aggiornamento di Call of Duty: Black Ops 4 è finalmente disponibile, e nella mattinata di oggi, Treyarch ha svelato alcune novità importanti per il videogame, mostrando in un breve teaser il villain della nuova mappa Male Oscuro della modalità Zombi, e le attese patch note dell'update.

In un trailer cinematico, la software house ha dunque fatto vedere per la prima volta l'Alto Sacerdote del Caos, che i giocatori dovranno sconfiggere alla fine del loro viaggio nell'Antica Grecia, dove è ambientata per l'appunto la nuova mappa Male Oscuro.

La cutscene di presentazione è un po' cruda e rappresenta l'indottrinamento di un adepto. Non sappiamo se verrà inclusa nel gioco o se si tratta semplicemente di materiale promozionale per l'appunto, ma intanto la potete trovare in calce alla news.

Per quanto riguarda l'aggiornamento, Treyarch, come detto in apertura, ha diffuso le patch note ufficiali. La novità più importante per quanto riguarda il multiplayer, riguarda l'introduzione della modalità Barebones, e una modifica alle regole che ora punisce il fuoco amico e penalizza con danni e ritardi nel respawn chi uccide un proprio compagno di squadra.

In Blackout invece sono state apportate tante piccole correzioni di vario tipo ed alcuni bilanciamenti alle armi. L'elenco completo delle modifiche lo potete trovare sul post ufficiale di Reddit.

