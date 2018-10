Call of Duty Black Ops 4: Zombie e modalità multiplayer si mostrano in 4 nuovi video

In occasione del recente review event di Los Angeles, la redazione di Everyeye è tornata a provare con mano Call of Duty Black Ops 4, registrando quattro nuovi video di gameplay: due dedicati alla modalità Zombie, e gli altri due al classico comparto multiplayer.

A partire dal lancio, la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops 4 potrà contare sulla presenza di tre differenti campagna (intitolate IX, Voyage of Despair e Zombies Blood of the Dead), ognuna caratterizzata da ambientazioni e nemici particolari. Tra le novità di quest'anno, inoltre, si potrà decidere di giocare anche da soli con i bot, scegliendo il grado di sfida e selezionando una serie di parametri che possono cambiare le dinamiche della partita.

Per quanto riguarda il comparto multiplayer, il titolo continuerà a offrire una vasta selezione di mappi, armi e modalità, tornando alla vecchia formula di gameplay con i "piedi per terra": niente salti e corse sui muri come visto nei precedenti capitoli della serie, con tutta l'attenzione concentrata sui classici scontri a fuoco.



In cima e in calce alla notizia potete gustarvi i nuovi video gameplay dedicati al multiplayer e alla modalità Zombie. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile da domani su PS4, Xbox One e PC, la recensione di Call of Duty Black Ops 4 sarà online venerdì 12 ottobre alle 06:00 del mattino.