Call of Duty Black Ops 5: la campagna sarà ambientata nel passato?

L'insider e leaker TheGamingRevolution sembra aver svelato l'ambientazione della storia del nuovo episodio di Call of Duty, al momento conosciuto con il generico titolo di Call of Duty 2020.

Secondo quanto riportato, la storia del nuovo COD si svolgerà nel passato e più precisamente in un periodo compreso tra la Guerra Fredda e la Guerra del Vietnam. Al momento non ci sono conferme in merito ma la fonte ha già rivelato in passato numerosi leak (poi confermati) su Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare, l'insider rivela inoltre il ritorno delle cure manuali per il ripristino della salute, degli Zombie (con una modalità dedicata) e degli Operatori.

La storia di Call of Duty Black Ops 5 (nome non ufficiale) dovrebbe coprire un arco temporale di circa 40 anni andando quindi a raccontare gli eventi ed i conflitti in Vietnam e Corea. Al momento in ogni caso si tratta solamente di rumor e Activision non ha ancora annunciato il nuovo episodio della serie, che dovrebbe essere sviluppato da Treyarch, anche se non si esclude un possibile coinvolgimento di Sledgehammer Games.

Il nuovo Call of Duty è confermato per l'autunno 2020 con uscita prevista probabilmente anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, restiamo in attesa del reveal ufficiale.