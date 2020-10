Call of Duty Black Ops Cold War: accessori armi sbloccati per l'ultimo giorno di Beta

La Open Beta di Call of Duty Black Ops Cold War è stata estesa e terminerà alle 19:00 (ora italiana) di martedì 20 ottobre, tuttavia gli sviluppatori hanno voluto anche sbloccare gli accessori delle armi come ricompensa per tutti i giocator

Oltre agli accessori armi sbloccati è disponibile anche il bonus doppi punti esperienza per il personaggio, ricordiamo inoltre che raggiungendo il livello 10 otterrete un progetto arma per Call of Duty Black Ops Cold War, oltre ad Adler per Call of Duty Mobile abilitando il Cross-Play.

La Open Beta permette di accedere a otto mappe multiplayer (Crossroads, Mosca, Armada, Miami, Satellite, Cartel, Ruka e Alpine) e ben nove modalità di gioco tra cui Deathmatch a Squadre, Uccisione Confermata, Assalto Armi Combinate, Dominio, Dominio Armi Combinate, VIP Escort, Fireteam Dirty Bomb, Hardpoint e Controllo.

Nel weekend gli sviluppatori hanno pubblicato una patch per la Beta di Call of Duty Black Ops Cold War con l'obiettivo di risolvere alcuni bug e migliorare la stabilità generale. Il nuovo episodio di Call of Duty sarà disponibile dal 13 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e al lancio su PlayStation 5, Black Ops si integrerà con Call of Duty Warzone, il quale continuerà ad essere aggiornato regolarmente.