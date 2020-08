Call of Duty Black Ops Cold War annunciato con un trailer: reveal in Warzone

Dopo mesi di speculazioni, fughe d'informazioni e indizi disseminati in giro, Activision e Treyarch si sono finalmente decise ad annunciare Call of Duty: Black Ops - Cold War, confermando inoltre il titolo già trapelato precedentemente in rete.

Alle due compagnie, in ogni caso, piace tenerci con il fiato sospeso. Il trailer condiviso per l'occasione presenta delle immagini di repertorio, e oltre ad aver confermato l'esistenza del nuovo sparatutto in prima persona e il setting nel periodo della Guerra Fredda, ci ha dato appuntamento a mercoledì 26 agosto per la presentazione completa che avverrà con un evento in-game in Call of Duty: Warzone, al quale i giocatori potranno assistere atterrando nella mappa di Verdansk. Nella schermata finale del trailer, inoltre, accanto al logo di Treyarch è chiaramente visibile anche quello di Raven Software, studio che ha già curato Call of Duty: Modern Warfare Remastered e fornito supporto nello sviluppo di Call of Duty: Black Ops IIII e Call of Duty: Modern Warfare, tra gli altri.

Call of Duty: Black Ops - Cold War, presumibilmente, è destinato ad arrivare sul mercato entro la fine di quest'anno nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre che sulle piattaforme di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. Per il momento dobbiamo necessariamente accontentarci delle poche informazioni fornite, ne sapremo di più mercoledì 26 agosto.