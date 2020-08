Call of Duty Black Ops Cold War: aperti i preordini, operatore Frank Woods tra i bonus

Activision ha annunciato Call of Duty Black Ops Cold War, il nuovo episodio della serie COD in arrivo il 13 novembre su PC, PS4 e Xbox One e in seguito entro fine anno su PS5 e Xbox Series X. In queste ore sono stati anche aperti i preordini digitali su Battle.net, PlayStation Store e Xbox Store.

Call of Duty Black Ops Cold War PC

La versione PC è in vendita esclusivamente su Battle.net in due versioni, Standard (59.99 euro) e Ultimate Edition (89.99 euro). Entrambe includono il gioco, accesso anticipato alla Open Beta, il Pacchetto Operatore Woods per Modern Warfare e Warzone e il Pacchetto Armi Confronto, la Ultimate Edition include in aggiunta il Pacchetto Terra, Aria, Mare e il Pacchetto Battle Pass Stagione 1.

Call of Duty Black Ops Cold War PS4

In questo caso le edizioni disponibili in formato digitale sono tre: Standard (69.99 euro), Ultimate (99.99 euro) e Bundle Cross Gen (74.99 euro). La prima include il gioco, il Pacchetto Armi Confronto, accesso anticipato alla Open Beta e Frank Woods e un progetto per il fucile d'assalto da usare subito in Modern Warfare e Warzone.

La Ultimate Edition aggiunge ai contenuti citati anche il Bundle Cross Gen, il Pacchetto Terra, Mare e Aria, tre skin operatore, tre skin veicolo e tre progetti arma oltre al Bundle Battle Pass. Infine il Bundle Cross Gen vi darà accesso alle versioni PS4 e PS5 (quest'ultima ottimizzata per la Next-Gen), al pacchetto armi Confronto, all'accesso anticipato alla Open Beta e all'operatore Frank Woods per Call of Duty Modern Warfare e Warzone.

Call of Duty Black Ops Cold War per Xbox One

Anche in questo caso ci troveremo di fronte a tre edizioni: Standard (69.99 euro), Ultimate Edition (99.99 euro) e Cross Gen Bundle (74.99 euro). La versione Standard include il gioco completo e il Pacchetto Armi Confronto mentre la Ultimate Edition arricchisce l'offerta con i seguenti contenuti:

Bundle cross-gen di Call of Duty Black Ops Cold War

Pacchetto Terra, Mare e Aria

3 skin Operatore

3 skin veicolo

3 progetti arma

Bundle Battle Pass (Battle Pass per 1 stagione + 20 salti di livello)

Pacchetto Armi Confronto

Infine il Bundle Cross Gen include le versioni Xbox One e Xbox Series X con l'aggiunta del Pacchetto Armi Confronto. In tutti i casi con i preorder avrete l'accesso anticipato alla Open Beta (ancora senza data) e Frank Woods e un progetto fucile d'assalto per COD Modern Warfare e Warzone.