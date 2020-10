Call of Duty Black Ops Cold War: Beta crossplay disponibile su PS4, Xbox One e PC

Come promesso, alle 19:00 in punto Infinity Ward e Activision hanno dato il via al Beta Weekend 2 di Call of Duty Black Ops Cold War, una sessione ancor più speciale di quella che l'ha preceduta lo scorso fine settimanel.

Cos'ha di speciale la Beta 2 di Call of Duty Black Ops Cold War? È aperta a tutte le piattaforme, sebbene ci siano alcuni appunti da fare. Da oggi 15 ottobre fino a lunedì 19 ottobre possono accedere tutti i giocatori PlayStation 4, senza alcuna limitazione. Differenti, invece, le modalità per gli utenti Xbox One e PC: oggi e domani, innanzitutto, possono giocare solamente coloro che hanno prenotato Call of Duty Black Ops Cold War sulle due piattaforme; dal 17 al 19 ottobre, invece, potrà partecipare chiunque! Ricapitolando:

Beta Weekend 2 | Cross-Play

15-16 ottobre: Open Beta PS4 e Accesso Anticipato Xbox One + PC (preordini)

17-19 ottobre: Open Beta su tutte le piattaforme (PS4, Xbox One e PC)

Nel corso di questi cinque giorni Treyarch avrà inoltre l'opportunità di testare a dovere le funzionalità cross-play di Call of Duty Black Ops Cold War, che consentiranno ai possessori delle differenti piattaforme di giocare assieme.

Oggi e domani saranno disponibili otto mappe (Miami, Satellite, Crossroads, Mosca, Armada, Cartel, Ruka e Alpine) e otto modalità di gioco (Deathmatch a Squadre, Uccisione Confermata, Dominio, Dominio Armi Combinate, VIP Escort, Assalto Armi Combinate, Fireteam Dirty Bomb e Hardpoint), mentre il level cap è fissato a 31. Dal 17 al 19 ottobre sarà disponibile anche la modalità Controllo e il livello massimo raggiungibile sarà incrementato a 40. Ricordiamo, infine, che raggiungendo il livello 10 nella Beta otterrete il progetto dell'arma Mutual Animosity da utilizzare al lancio del gioco.